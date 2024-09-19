Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Андреян (Андрей) Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Андреян (Андрей) Самуилович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1850

Отец: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Самуил Феодорович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1870 ст.

Жена: Иосифова Татьяна Иоанновна (Ивановна)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Самуилова) Пераскева Андреевна

Мать ребёнка: Иосифова Татьяна Иоанновна (Ивановна)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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