Иванов-Иванов-Симеонов-Кукутин (Феодоров) Андреян (Андрей) Самуилович
Место рождения
Дата рождения26.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1850
Отец: Иванов-Симеонов-Кукутин (Иванов) Самуил Феодорович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1871 ст.
Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова-Кукутина (Самуилова) Пераскева Андреевна
Мать ребёнка: Иосифова Татьяна Иоанновна (Ивановна)
Смерть
Неизвестно