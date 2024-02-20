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Фурсова Варвара Михайловна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

19.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Фурсов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фурсов Иван Антонович (Солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фурсов Андрей Антонович (Солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Антон Ионович

Смерть
19.02.1910
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
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