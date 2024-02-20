Фурсова Варвара Михайловна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти19.02.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1849
Сын: Фурсов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фурсов Иван Антонович (Солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1863
Сын: Фурсов Андрей Антонович (Солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Антон Ионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фурсов Антон Ионович
Смерть
19.02.1910
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния