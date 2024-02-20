Фурсов Григорий Антонович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1849
Дата смерти04.04.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Фурсов Антон Ионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1871
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1873
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Фурсов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Фурсов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1881
Дочь: Фурсова Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1884
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1885
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1887
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1890
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1891
Сын: Фурсов Павел (Петр) Григорьевич
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Андреевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1907