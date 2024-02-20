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Фурсова Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

27.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.03.1871

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1873

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Фурсов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Фурсов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1881

Дочь: Фурсова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1884

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1885

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1887

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1890

Сын: Фурсов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1891

Сын: Фурсов Павел (Петр) Григорьевич

Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Григорий Антонович

Смерть
27.02.1905
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
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