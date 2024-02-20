Фурсова (Фурсова) Марфа Григорьевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения27.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
27.06.1881
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1899
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1902
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Домника Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Мелания Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1908
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1910
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: Агрипена Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1912
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно