Фурсов Федор Иванович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения17.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
17.04.1881
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1899
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1902
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Домника Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Мелания Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1908
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1910
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1911
Дочь: Агрипена Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1912
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно