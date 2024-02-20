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Фурсов Федор Иванович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

17.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1881

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова Александра Андреевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Фурсова Марфа Григорьевна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1902

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Домника Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Мелания Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1908

Сын: Фурсов Аким Федорович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1910

Сын: Фурсов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: Агрипена Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Фурсов Аким Федорович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Фурсов Матвей Федорович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Фурсов Федор Федорович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Григорьевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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