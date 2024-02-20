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Фурсова (Фурсов) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Фурсова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1871

Сын: Фурсов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
31.10.1873

Дочь: (Фурсова) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1876

Сын: Фурсов Герасим Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
06.06.1878

Дочь: (Фурсова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1881

Сын: Фурсов Федор Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1881

Сын: Фурсов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: (Фурсова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: (Фурсова) Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1889

Сын: Фурсов Павел Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
30.10.1891

Дочь: (Фурсова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич

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