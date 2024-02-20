Фурсова (Фурсов) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Фурсова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1871
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
31.10.1873
Дочь: (Фурсова) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1876
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1878
Дочь: (Фурсова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1881
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1881
Сын: Фурсов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1884
Дочь: (Фурсова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1886
Дочь: (Фурсова) Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1889
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1891
Дочь: (Фурсова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Васильевич