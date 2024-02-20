Севрюкова, Сотникова (Фурсова) Мария Антоновна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1859
Дата смерти26.04.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Фурсов Антон Ионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1877
Архангельская церковь села Ячейки
Бракосочетание
28.04.1882
Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
27.06.1883
Сын: Сотников Петр Никанорович
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1885
Дочь: Анастасия Никаноровна
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сотников Иван Никанорович
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1894
Сын: Сотников Павел Никанорович
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: Екатерина Никаноровна
Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
26.04.1916
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния