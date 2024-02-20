Сотников Никанор Семенович
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1848
Дата смерти15.09.1902
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1848
Отец: Сотников Семен Иванович?
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1880
Сын: Сотников Василий Никанорович
Мать ребёнка: Сотникова Елена Ивановна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1882
Дочь: Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Сотникова Елена Ивановна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
28.04.1882
Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
27.06.1883
Сын: Сотников Петр Никанорович
Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1885
Дочь: Анастасия Никаноровна
Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1892
Сын: Сотников Иван Никанорович
Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1894
Сын: Сотников Павел Никанорович
Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1899
Дочь: Екатерина Никаноровна
Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сотникова Елена Ивановна
Смерть
15.09.1902