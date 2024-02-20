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Сотников Никанор Семенович

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

15.09.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сотников Семен Иванович?

Мать: не указана

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1880

Сын: Сотников Василий Никанорович

Мать ребёнка: Сотникова Елена Ивановна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1882

Дочь: Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Сотникова Елена Ивановна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
28.04.1882

Жена: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Сотников Петр Никанорович

Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1885

Дочь: Анастасия Никаноровна

Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сотников Иван Никанорович

Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1894

Сын: Сотников Павел Никанорович

Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: Екатерина Никаноровна

Мать ребёнка: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Елена Ивановна

Смерть
15.09.1902
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