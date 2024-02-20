Фурсов Андрей Антонович (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Фурсов Антон Ионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1881
Жена: Фурсова Мария Ивановна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
13.10.1883
Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно