Фурсов Андрей Антонович (Солдат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Андрей Антонович (Солдат)

Фурсов Андрей Антонович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Фурсов Антон Ионович

Мать: Фурсова Варвара Михайловна?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Фурсова Мария Ивановна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
13.10.1883

Сын: Фурсов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Ивановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close