Фурсов Андрей Андреевич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения13.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.10.1883
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1901
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
28.10.1902
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1905
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1908
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1909
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1910
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1913
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1916
Сын: Фурсов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно