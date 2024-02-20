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Фурсов Андрей Андреевич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

13.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1883

Отец: Фурсов Андрей Антонович (Солдат)

Мать: Фурсова Мария Ивановна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Фурсова Параскева Дмитриевна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
28.10.1902

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1905

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Фурсов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1909

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Фурсов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1916

Сын: Фурсов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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