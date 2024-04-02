Мясникова (Перышкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Перышкин Иван
д.Лашино, Ильинская волость, Богородский уезд, Московская губерния
Восприемник
27.02.1908 ст.
Крестная дочь - Доронкина Антонина Михайловна из д.Соболево, Карповская волость, Богородский уезд, Московская губерния
Восприемник
08.10.1910 ст.
Крестный сын - Доронкин Дмитрий Михайлович из д.Соболево
Бракосочетание
23.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.
Дочь: - Варвара Степановна
Отец ребёнка: Мясников Степан Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917