Мясникова (Перышкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Перышкина) Мария Ивановна

Место рождения

Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

До 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Перышкин Иван

Мать: не указана

Лашино, Ликино-Дулёво, Московская область
д.Лашино, Ильинская волость, Богородский уезд, Московская губерния
Восприемник
27.02.1908 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Крестная дочь - Доронкина Антонина Михайловна из д.Соболево, Карповская волость, Богородский уезд, Московская губерния
Восприемник
08.10.1910 ст.
Глухово, Ямкинская волость, Богородский уезд
Крестный сын - Доронкин Дмитрий Михайлович из д.Соболево
Бракосочетание
23.01.1911 ст.

Муж: Мясников Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.

Дочь: - Варвара Степановна

Отец ребёнка: Мясников Степан Матвеевич

Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1917
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