деревня Курьяново, деревня Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Курьяново

Конаковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3590Курьянова, д. вл.при р. Ламе.44½2625128133
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Круговская волость
635. Курьяново, деревня бывшая владельческая, при речке Ламе, дворов 56, жителей 391, шерстобойн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Круговская волость
Дер. Курьяново42153589Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Конаковский район
109246Курьяноводеревня56°26'36°05'O-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Козловское сельское поселение
28630438146д Курьяноводеревня
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