Семёнкина (Пятайкина) Валентина Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Семёнкина (Пятайкина) Валентина Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно, Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Пятайкин Павел ПетровичОколо 1909 г.р.
Мать
Пятайкина (Князькина) Василиса Михеевна1908 г.р.
Супруги
Семёнкин Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Семёнкин Николай Михайлович1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятайкин Павел Петрович

Мать: Пятайкина (Князькина) Василиса Михеевна

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Семёнкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Семёнкин Михаил Иванович

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнкин Михаил Иванович

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнкин Михаил Иванович

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнкин Михаил Иванович

Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

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