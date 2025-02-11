Семёнкина (Пятайкина) Валентина Павловна
женский, родилась Неизвестно, Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно, Старая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецПятайкин Павел ПетровичОколо 1909 г.р.
МатьПятайкина (Князькина) Василиса Михеевна1908 г.р.
Супруги
Семёнкин Михаил ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Семёнкин Николай Михайлович1960 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Семёнкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Семёнкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1961
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
1969
Смерть
Неизвестно