Семёнкин Михаил Иванович
Место рожденияс.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1960
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
01.10.1961
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1968
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1969
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район