Семёнкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнкин Михаил Иванович

Место рождения

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнкина Валентина Павловна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
01.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнкина Валентина Павловна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнкина Валентина Павловна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнкина Валентина Павловна

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнкина Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
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