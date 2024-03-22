Дарья Антонова
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1761
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Екатерина
Бракосочетание
До 1729
Муж: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1732 ст.
Сын: Афанасий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Смерть
1761