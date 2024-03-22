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Дарья Антонова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

1761

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

До 1682 г.р.

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Екатерина

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1729

Муж: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1732 ст.

Сын: Афанасий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1761
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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