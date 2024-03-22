Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти1769
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Иван Еремеев
Бракосочетание
До 1729
Жена: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
04.06.1732 ст.
Сын: Афанасий Петров
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Дарья Антонова
Смерть
1769