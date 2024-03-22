Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Иванов

Пётр Иванов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1697

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Отец

1672 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1706 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Иван Еремеев

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1729

Жена: Дарья Антонова

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1732 ст.

Сын: Афанасий Петров

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Дарья Антонова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1769
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close