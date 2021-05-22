Шайдурова (Гуляш) Калерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти22.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Отец: Гуляш Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
22.05.2021