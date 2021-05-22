Шайдурова (Гуляш) Калерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова (Гуляш) Калерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

22.05.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Гуляш Иннокентий

Мать: Гуляш (Черных) Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
22.05.2021

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