Хайкала (Хютти) Ева-Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайкала (Хютти) Ева-Мария Александровна

Хайкала (Хютти) Ева-Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1952

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952

Отец: Хютти Александр Петрович

Мать: Хютти Лийди Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайкала Илкка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайкала Илкка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайкала Илкка

Смерть
2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.