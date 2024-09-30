Хайкала (Хютти) Ева-Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1952
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1952
Отец: Хютти Александр Петрович
Мать: Хютти Лийди Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайкала Илкка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайкала Илкка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайкала Илкка
Смерть
2000