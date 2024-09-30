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Хютти Александр Петрович

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Место рождения

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

29.03.1898

Дата смерти

01.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1898

Отец: Хютти Петр Адамович

Мать: Хютти (Колкканен) Мария Абрамовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Инспектор Министерства социальных дел
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти Лийди Мария

Рождение ребёнка
12.01.1952

Дочь: Хайкала (Хютти) Ева-Мария Александровна

Мать ребёнка: Хютти Лийди Мария

Смерть
01.09.1978
Причина смерти: старость

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