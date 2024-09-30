Хютти Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения29.03.1898
Дата смерти01.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1898
Работа или профессия
Неизвестно
Инспектор Министерства социальных дел
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хютти Лийди Мария
Рождение ребёнка
12.01.1952
Дочь: Хайкала (Хютти) Ева-Мария Александровна
Мать ребёнка: Хютти Лийди Мария
Смерть
01.09.1978
Причина смерти: старость