Хютти (Колкканен) Мария Абрамовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.06.1886
Муж: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
30.07.1890
Сын: Хютти Иван Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
07.11.1892
Дочь: Пихканен (Хютти) Сара Петровна
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
07.11.1892
Дочь: (Хютти) Анна Петровна
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
07.09.1895
Сын: Хютти Адам Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
29.03.1898
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
16.12.1901
Дочь: (Хютти) Хильда-Мария Петровна
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
17.09.1904
Сын: Хютти Петр-Виктор Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Рождение ребёнка
16.08.1907
Сын: Хютти Суло-Абрам Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович
Смерть
Неизвестно