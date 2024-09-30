Хютти (Колкканен) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хютти (Колкканен) Мария Абрамовна

Место рождения

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

24.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
22.06.1886

Муж: Хютти Петр Адамович

Рождение ребёнка
30.07.1890

Сын: Хютти Иван Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1892

Дочь: Пихканен (Хютти) Сара Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1892

Дочь: (Хютти) Анна Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1895

Сын: Хютти Адам Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Хютти Александр Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1901

Дочь: (Хютти) Хильда-Мария Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Хютти Петр-Виктор Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1907

Сын: Хютти Суло-Абрам Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Адамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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