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Пихканен (Хютти) Сара Петровна

Место рождения

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892

Отец: Хютти Петр Адамович

Мать: Хютти (Колкканен) Мария Абрамовна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.12.1913

Муж: Пихканен Генрих Адамович

Рождение ребёнка
20.04.1915

Сын: Пихканен Виено Генрихович

Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1917

Сын: Пихканен Эрик Лео Генрихович

Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1919

Сын: Пихканен Эркки Генрихович

Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1922

Сын: Пихканен Авро Генрихович

Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1924

Сын: Пихканен Адольф Генрихович

Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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