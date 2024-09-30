Пихканен (Хютти) Сара Петровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1892
Бракосочетание
26.12.1913
Рождение ребёнка
20.04.1915
Сын: Пихканен Виено Генрихович
Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
21.12.1917
Сын: Пихканен Эрик Лео Генрихович
Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
23.08.1919
Сын: Пихканен Эркки Генрихович
Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
16.05.1922
Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Пихканен Адольф Генрихович
Отец ребёнка: Пихканен Генрих Адамович
Смерть
Неизвестно