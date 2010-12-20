Хайкала Илкка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайкала Илкка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1952

Дата смерти

20.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайкала Ева-Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайкала Ева-Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайкала Ева-Мария Александровна

Смерть
20.12.2010
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