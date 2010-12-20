Хайкала Илкка
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1952
Дата смерти20.12.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайкала Ева-Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайкала Ева-Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2010