Филин Филипп Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Мать: Филина Пелагея Агафонова
Бракосочетание
31.01.1890
Рождение ребёнка
21.12.1890
Мать ребёнка: Филина Александра Арсентьева
Рождение ребёнка
04.03.1894
Дочь: Филина Евдокия ФилипповА
Мать ребёнка: Филина Александра Арсентьева
Рождение ребёнка
27.10.1898
Дочь: Филина Пераскева Филиппова
Мать ребёнка: Филина Александра Арсентьева
Рождение ребёнка
10.04.1902
Дочь: Филина Анастасия Филиппова
Мать ребёнка: Филина Александра Арсентьева
Рождение ребёнка
25.11.1905
Мать ребёнка: Филина Александра Арсентьева
Смерть
Неизвестно