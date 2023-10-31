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Филина Александра Арсентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Филин Филипп Агафонов

Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Филин Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов

Рождение ребёнка
04.03.1894

Дочь: Филина Евдокия ФилипповА

Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов

Рождение ребёнка
27.10.1898

Дочь: Филина Пераскева Филиппова

Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов

Рождение ребёнка
10.04.1902

Дочь: Филина Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов

Рождение ребёнка
25.11.1905

Сын: Филин Николай Филиппов

Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов

Смерть
Неизвестно
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