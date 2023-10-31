Филина Александра Арсентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1890
Рождение ребёнка
21.12.1890
Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов
Рождение ребёнка
04.03.1894
Дочь: Филина Евдокия ФилипповА
Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов
Рождение ребёнка
27.10.1898
Дочь: Филина Пераскева Филиппова
Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов
Рождение ребёнка
10.04.1902
Дочь: Филина Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов
Рождение ребёнка
25.11.1905
Отец ребёнка: Филин Филипп Агафонов
Смерть
Неизвестно