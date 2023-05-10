Абросимова (Никитина) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения14.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917
Отец: Никитин Филипп Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Николай Петрович
Отец ребёнка: Абросимов Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Абросимов Петр Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1950
Сын: Абросимов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Абросимов Петр Федорович
Смерть
Неизвестно