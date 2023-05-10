Абросимова (Никитина) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимова (Никитина) Евдокия Филипповна

Место рождения

Горнево, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

14.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1917

Отец: Никитин Филипп Иванович

Мать: не указана

Горнево, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов Николай Петрович

Отец ребёнка: Абросимов Петр Федорович

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Абросимов Петр Федорович

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Абросимов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Абросимов Петр Федорович

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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