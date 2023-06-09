Абросимов Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Абросимова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абросимова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Абросимова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Абросимова Юлия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно