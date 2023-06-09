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Абросимов Николай Петрович

Место рождения

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абросимов Петр Федорович

Мать: Абросимова Евдокия Филипповна

Кондрово, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Абросимова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абросимова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Абросимова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Абросимова Юлия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абросимова Юлия Васильевна

Смерть
Неизвестно