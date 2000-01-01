Поперечный Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня Павловна
Мать ребёнка: Поперечная Ирада Тофиковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Павловна
Мать ребёнка: Поперечная Ирада Тофиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милана Павловна
Мать ребёнка: Поперечная Ирада Тофиковна