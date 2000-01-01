Поперечный Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поперечный Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня Павловна

Мать ребёнка: Поперечная Ирада Тофиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Павловна

Мать ребёнка: Поперечная Ирада Тофиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поперечная Ирада Тофиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милана Павловна

Мать ребёнка: Поперечная Ирада Тофиковна

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