(Поперечная) Таня Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поперечная) Таня Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поперечный Павел

Мать: Поперечная Ирада Тофиковна

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