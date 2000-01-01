Поперечная (Абдулаева) Ирада Тофиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдулаев Тофик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поперечный Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милана Павловна
Отец ребёнка: Поперечный Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Павловна
Отец ребёнка: Поперечный Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня Павловна
Отец ребёнка: Поперечный Павел