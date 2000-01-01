Поперечная (Абдулаева) Ирада Тофиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поперечная (Абдулаева) Ирада Тофиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулаев Тофик

Мать: Абдулаева Светлана Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поперечный Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милана Павловна

Отец ребёнка: Поперечный Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Павловна

Отец ребёнка: Поперечный Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня Павловна

Отец ребёнка: Поперечный Павел

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