Логинова Светлана Владимировна 13.01.1996 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинова Светлана Владимировна

Место рождения

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление

Дата рождения

13.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1996

Отец: Логинов Владимир Фёдорович

Мать: Логинова - Ларцова Елена Александровна

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление
Рождение ребёнка
24.02.2016

Дочь: Логинова Елизавета Игоревна

Отец ребёнка: Логинов -Подобуев Игорь Владимирович

Бракосочетание
28.08.2016

Муж: Логинов -Подобуев Игорь Владимирович

Развод
12.11.2016

Муж: Логинов -Подобуев Игорь Владимирович

Бракосочетание
09.06.2022

Муж: Семичёв Виктор Игоревич

Рождение ребёнка
22.11.2022

Дочь: Семичёва Алиса Викторовна

Отец ребёнка: Семичёв Виктор Игоревич

Дальнее Константиново, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

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