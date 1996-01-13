Логинова Светлана Владимировна
Место рожденияНижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление
Дата рождения13.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1996
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление
Рождение ребёнка
24.02.2016
Дочь: Логинова Елизавета Игоревна
Отец ребёнка: Логинов -Подобуев Игорь Владимирович
Бракосочетание
28.08.2016
Развод
12.11.2016
Бракосочетание
09.06.2022
Рождение ребёнка
22.11.2022
Дочь: Семичёва Алиса Викторовна
Отец ребёнка: Семичёв Виктор Игоревич
Дальнее Константиново, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область