Логинов Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1974
Дата смерти03.04.2015
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1974
Отец: Логинов Федор Аркадьевич
Мать: Логинова Нина Павловна
Бракосочетание
28.01.1995
Рождение ребёнка
13.01.1996
Дочь: Логинова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Логинова - Ларцова Елена Александровна
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление
Рождение ребёнка
31.12.1996
Сын: Логинов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Логинова - Ларцова Елена Александровна
Рождение ребёнка
01.06.2003
Дочь: Логинова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Логинова - Ларцова Елена Александровна
Смерть
03.04.2015