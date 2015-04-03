Логинов Владимир Фёдорович 22.09.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинов Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1974

Дата смерти

03.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1974

Отец: Логинов Федор Аркадьевич

Мать: Логинова Нина Павловна

Бракосочетание
28.01.1995

Жена: Логинова - Ларцова Елена Александровна

Рождение ребёнка
13.01.1996

Дочь: Логинова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Логинова - Ларцова Елена Александровна

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление
Рождение ребёнка
31.12.1996

Сын: Логинов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Логинова - Ларцова Елена Александровна

Рождение ребёнка
01.06.2003

Дочь: Логинова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Логинова - Ларцова Елена Александровна

Смерть
03.04.2015

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