Логинова - Ларцова Елена Александровна 18.07.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинова - Ларцова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1975

Отец: Ларцов Александр Александрович

Мать: Ларцова Вера Ивановна

Бракосочетание
28.01.1995

Муж: Логинов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
13.01.1996

Дочь: Логинова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Фёдорович

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление
Рождение ребёнка
31.12.1996

Сын: Логинов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
01.06.2003

Дочь: Логинова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Фёдорович

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