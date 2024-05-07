Логинова - Ларцова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1975
Бракосочетание
28.01.1995
Рождение ребёнка
13.01.1996
Дочь: Логинова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир Фёдорович
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с.Богоявление
Рождение ребёнка
31.12.1996
Сын: Логинов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.2003
Дочь: Логинова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир Фёдорович