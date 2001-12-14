Каурцева (Шлеина) Валентина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1927
Дата смерти14.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927
Отец: Шлеин Сергей Григорьевич
Мать: Шлеина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
24.01.1950
Дочь: Стрельцова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Каурцев Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
15.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каурцев Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каурцев Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2001