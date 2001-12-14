Каурцева (Шлеина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каурцева (Шлеина) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

12.11.1927

Дата смерти

14.12.2001

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1927

Отец: Шлеин Сергей Григорьевич

Мать: Шлеина Анисья Васильевна

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.01.1950

Дочь: Стрельцова Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Каурцев Константин Сергеевич

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каурцев Константин Сергеевич

Рождение ребёнка
01.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каурцев Константин Сергеевич

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каурцев Константин Сергеевич

Смерть
14.12.2001
Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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