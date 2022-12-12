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Каурцев Константин Сергеевич

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Место рождения

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.04.1925

Дата смерти

22.11.1968

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1925

Отец: Каурцев Сергей Николаевич

Мать: Каурцева Ольга Ивановна

Кучки, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Актовая книга о рождении Кучкинского сельского совета Пензенского уезда, Пензенской губернии за 1925 г под номером 116, ф.р.- 2854, оп. 6, д.294, лл. 34об.-35.
Рождение ребёнка
24.01.1950

Дочь: Стрельцова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Каурцева Валентина Сергеевна

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каурцева Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
01.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каурцева Валентина Сергеевна

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каурцева Валентина Сергеевна

Смерть
22.11.1968
Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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