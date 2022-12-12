Каурцев Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1925
Дата смерти22.11.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1925
Отец: Каурцев Сергей Николаевич
Мать: Каурцева Ольга Ивановна
Актовая книга о рождении Кучкинского сельского совета Пензенского уезда, Пензенской губернии за 1925 г под номером 116, ф.р.- 2854, оп. 6, д.294, лл. 34об.-35.
Рождение ребёнка
24.01.1950
Дочь: Стрельцова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Каурцева Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
15.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каурцева Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
01.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каурцева Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1968