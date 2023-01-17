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Шлеин Сергей Григорьевич

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Место рождения

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шлеин Григорий Иванович

Мать: не указана

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.11.1927

Дочь: Каурцева Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Шлеина Анисья Васильевна

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шлеин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Шлеина Анисья Васильевна

Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлеина Анисья Васильевна

Смерть
1935
Александровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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