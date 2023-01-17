Шлеин Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шлеин Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1927
Дочь: Каурцева Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Шлеина Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Шлеина Анисья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлеина Анисья Васильевна
Смерть
1935