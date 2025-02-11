Щипанов Анатолий Иванович
мужской, родился 02.10.1939, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
умер ?.06.1981, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецЩипанов Иван КириловичНеизвестно г.р.
Супруги
Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна19.02.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939
Отец: Щипанов Иван Кирилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна
Смерть
?.06.1981
Похороны
Неизвестно