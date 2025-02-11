Щипанов Анатолий Иванович 02.10.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Щипанов Анатолий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.10.1939, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

умер ?.06.1981, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Щипанов Иван КириловичНеизвестно г.р.
Супруги
Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна19.02.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1939

Отец: Щипанов Иван Кирилович

Мать: не указана

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
22.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Рождение ребёнка
04.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Смерть
?.06.1981
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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