Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1941
Дата смерти31.01.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1941
Отец: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич
Рождение ребёнка
22.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щипанов Анатолий Иванович
Кузнецк Пензенская область
Рождение ребёнка
04.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щипанов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кузнецк Пензенская область