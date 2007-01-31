Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипанова (Тремасов) Лидия Николаевна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.02.1941

Дата смерти

31.01.2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1941

Отец: Тремасов Св Во Выд. 8.01.1935, 29.03.1939 Николай Дементьевич

Мать: Тремасова Прасковья Дмитреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щипанов Анатолий Иванович

Кузнецк Пензенская область
Рождение ребёнка
04.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щипанов Анатолий Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипанов Анатолий Иванович

Смерть
31.01.2007
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кузнецк Пензенская область
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