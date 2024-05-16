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Дубовик Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Дубовик Яков Васильевич

Мать: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Альферович Игнат Антонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Альферович Игнат Антонович

Рождение ребёнка
07.01.1932

Сын: Альферович Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Альферович Игнат Антонович

Смерть
1986

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