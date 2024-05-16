Дубовик Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Дубовик Яков Васильевич
Мать: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Альферович Игнат Антонович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Альферович Игнат Антонович
Рождение ребёнка
07.01.1932
Сын: Альферович Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Альферович Игнат Антонович
Смерть
1986