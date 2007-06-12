Альферович Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1932
Дата смерти12.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
Рождение ребёнка
15.02.1957
Дочь: Хилькевич (Альферович) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Альферович (Баранок) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
18.10.1961
Сын: Альферович Владимир Иванович
Мать ребёнка: Альферович (Баранок) Анна Владимировна
Смерть
12.06.2007