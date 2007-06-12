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Альферович Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

12.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: Альферович Игнат Антонович

Мать: Дубовик Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
15.02.1957

Дочь: Хилькевич (Альферович) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Альферович (Баранок) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
18.10.1961

Сын: Альферович Владимир Иванович

Мать ребёнка: Альферович (Баранок) Анна Владимировна

Смерть
12.06.2007

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