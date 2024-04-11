Альферович Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альферович Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1961

Отец: Альферович Иван Игнатьевич

Мать: Альферович (Баранок) Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альферович (Шитик) Жанна Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.05.1985

Дочь: Альферович Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Альферович (Шитик) Жанна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альферович (Шитик) Жанна Дмитриевна

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