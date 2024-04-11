Альферович Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1985
Дочь: Альферович Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Альферович (Шитик) Жанна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Альферович (Шитик) Жанна Дмитриевна