Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовик Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иосиф
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дубовик Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Дубовик Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дубовик Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно