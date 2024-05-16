Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иосиф

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дубовик Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Дубовик Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дубовик Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Дубовик Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно

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