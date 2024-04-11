Дубовик Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1953
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Дубовик Яков Васильевич
Мать: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флёр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иосиф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1953