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Дубовик Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Дубовик Яков Васильевич

Мать: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флёр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1953

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