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Баканова Наталья Владимировна
Баканова Наталья Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1976
Пол
Женский
Отец
Баканов Владимир Георгиевич
1944 г.р.
Мать
Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1976
Отец:
Баканов Владимир Георгиевич
Мать:
Баканова Валентина Ивановна
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