Баканова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1976

Отец: Баканов Владимир Георгиевич

Мать: Баканова Валентина Ивановна

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