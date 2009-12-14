Баканов Владимир Георгиевич
Место рожденияСело Табахеза, Дальновосточный край
Дата рождения03.09.1944
Дата смерти14.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1968
Дочь: Попова (Баканова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1976
Дочь: Баканова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна
Смерть
14.12.2009