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Баканов Владимир Георгиевич

Место рождения

Село Табахеза, Дальновосточный край

Дата рождения

03.09.1944

Дата смерти

14.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1968

Дочь: Попова (Баканова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1976

Дочь: Баканова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна

Смерть
14.12.2009

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