Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна

Место рождения

Могилев Царичанский район Днепропетровская область, УССР

Дата рождения

17.10.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1968

Дочь: Попова (Баканова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Баканов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
31.07.1976

Дочь: Баканова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Баканов Владимир Георгиевич

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