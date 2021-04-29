Баканова (Лежнёва) Валентина Ивановна
Место рожденияМогилев Царичанский район Днепропетровская область, УССР
Дата рождения17.10.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1968
Дочь: Попова (Баканова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Баканов Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
31.07.1976
Дочь: Баканова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Баканов Владимир Георгиевич