Муравьёва (Горяинова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Горяинова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Горяинов Алексей Алексеевич

Мать: Горяинова Матрёна Ивановна

Бракосочетание
02.11.1818 ст.

Муж: Муравьёв Артамон Захарович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Муравьёв Никита Артамонович

Отец ребёнка: Муравьёв Артамон Захарович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Муравьёв Александр Артамонович

Отец ребёнка: Муравьёв Артамон Захарович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Муравьёв Лев Артамонович

Отец ребёнка: Муравьёв Артамон Захарович

Смерть
1867
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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