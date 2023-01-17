Муравьёва (Горяинова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1867
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
02.11.1818 ст.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Муравьёв Никита Артамонович
Отец ребёнка: Муравьёв Артамон Захарович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Муравьёв Александр Артамонович
Отец ребёнка: Муравьёв Артамон Захарович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Муравьёв Артамон Захарович
Смерть
1867
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния