Горяинов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Муравьёва Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Горяинова Матрёна Ивановна
Работа или профессия
С 1800 по 1806
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский губернатор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1826