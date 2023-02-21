Горяинов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Муравьёва Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Горяинова Матрёна Ивановна

Работа или профессия
С 1800 по 1806
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский губернатор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяинова Матрёна Ивановна

Смерть
1826
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