Катков Димитрий Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатков Димитрий Романов

Катков Димитрий Романов

Место рождения

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.10.1889

Дата смерти

21.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889

Отец: Катков Роман Иванов

Мать: Каткова (Безсонова) Дарья Васильева

Хворостянка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каткова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1909

Дочь: Каткова Анастасия Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники при крещении: Катков Георгий Романович Каткова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Каткова Параскева Димитриева

Мать ребёнка: Каткова Татьяна Григорьевна

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники при крещении: Медведев ..... Иванович Погорелова Ксения Евдокимовна
Смерть
21.12.1920
Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.