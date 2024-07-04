Катков Димитрий Романов
Место рождения
Дата рождения25.10.1889
Дата смерти21.12.1920
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1909
Дочь: Каткова Анастасия Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Воспреемники при крещении: Катков Георгий Романович Каткова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Каткова Параскева Димитриева
Мать ребёнка: Каткова Татьяна Григорьевна
Воспреемники при крещении: Медведев ..... Иванович Погорелова Ксения Евдокимовна
Смерть
21.12.1920