Каткова Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Каткова Параскева Димитриева
Отец ребёнка: Катков Димитрий Романов
Воспреемники при крещении: Медведев ..... Иванович Погорелова Ксения Евдокимовна
Смерть
Неизвестно