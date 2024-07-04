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Каткова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Димитрий Романов

Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Каткова Параскева Димитриева

Отец ребёнка: Катков Димитрий Романов

Марьевка, Кокчетавский уезд, Акмолинская область
Воспреемники при крещении: Медведев ..... Иванович Погорелова Ксения Евдокимовна
Смерть
Неизвестно

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